Totti | «Se Dybala volesse la 10 gliela darei | ma non decido io»

(Di lunedì 23 maggio 2022) Le parole di Francescoche infiammano il mercato, con la Roma sempre all’inseguimento di PauloFrancescoha parlato in zona mista di un possibile trasferimento di Pauloalla Roma prima del match di beneficienza in programma questa sera a San Siro. Di seguito le sue parole.– «Se offrirò la maglia numero 10 per? Se lavolentieri. Ma non sono io a deciderlo…» . L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CorSport : #Totti, oggi l’incontro con #Dybala per convincerlo ad andare alla #Roma ?? - TuttoMercatoWeb : TMW - Totti: 'Dybala alla Roma? Pronto a dargli la 10, ma non sono io a decidere' - TuttoMercatoWeb : Totti: 'Lunedì incontrerò Dybala a Milano. Proverò a convincerlo a scegliere la Roma' - paolo1672 : #LapartitadiEto Chiamare #Buffon vi faceva schifo? Invece avete chiamato il nuovo portiere dei cartonati #Onana ??… - specialgizhe : Minchia Pirlo,Totti e Dybala giocano insieme. -

... United Icons : Julio Cesar; Maicon, Kimpembe, Thuram, Bergamaschi; Sneijder, Pirlo,; Inzaghi, Kluivert. All. D'Aversa e Montella. Inclusion Icons : Onana; Zanetti, Gama, Materazzi, ...C'è Pauloal centro del calciomercato in Italia. L'Inter, tramite l'ad Beppe Marotta, sta cercando di ... Oggi la Joya ne ha parlato con Francesco, assieme al quale ha preso parte alla ...Milano, 23 mag. - Daresti la maglia numero 10 a Dybala "Fosse per me volentieri, ma non sono io a decidere. Poi dipende da lui scegliere il numero di maglia, m ...Francesco Totti, altra grande stella che prenderà parte all'Integration Heroes Match, arriva in zona mista a San Siro parlando anche dell'attualità del calcio italiano, tra ...