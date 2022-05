Advertising

PierRainBowels : Il Corriere della Sera ha in homepage sia lo spiegozzo di Luciano Fontana sul “vero #pacifismo” sia un’intervista a… - GiusyBelfiore : RT @faberpiredda: @Ettore_Rosato @Corriere Tony Blair. Il bugiardo conclamato della II guerra del Golfo. A posto così. - Open_gol : L’ex premier britannico: ora la soluzione diplomatica è difficile perché l’Ucraina vuole riprendersi i territori - faberpiredda : @Ettore_Rosato @Corriere Tony Blair. Il bugiardo conclamato della II guerra del Golfo. A posto così. - Luxgraph : Tony Blair: «La guerra in Ucraina dovrà finire senza che Putin ottenga dei vantaggi» #corriere #news #2022 #italy… -

Corriere della Sera

indica in modo chiaro, in un'intervista al Corriere , quali toni dovrebbe assumere l'Occidente in questa crisi. L'ex premier britannico parla - via Zoom - anche in virtù del rapporto ...Secondola guerra in Ucraina dovrà finire senza vantaggi per Vladimir Putin . In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera l'ex premier britannico ricorda che è stato il primo leader ... Tony Blair: «La guerra in Ucraina dovrà finire senza che Putin ottenga dei vantaggi» L’ex premier britannico: il leader russo è circondato da chi non gli dice la verità e questo è pericoloso. La soluzione dovrà avere il consenso del popolo ucraino ...Pochi giorni fa, nel corso di una comparsata tivvù a stelle e strisce, un George W. Bush ormai alla frutta – come del resto chi attualmente siede al suo posto sullo scranno più alto della Casa Bianca, ...