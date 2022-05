Terremoto, due scosse nella costa di Siracusa (Di lunedì 23 maggio 2022) Siracusa – Seconda scossa di Terremoto in poche ore nel mare tra Siracusa e Ragusa. E’ stata registrata dall’Ingv alle ore 10,19 con epicentro in mare tra Augusta e Priolo, a una profondità di 9 km e magnitudo pari a 2.0. La prima scossa invece con una magnitudo 3.1 è stata registrata alle ore 3,55 di stamattina con epicentro in mare ad oltre 20 km a sud di Pachino e 74 km da Siracusa.Secondo gli esperti si tratta di scosse naturali e frequenti per una zona nota per l’attività sismica, periodicamente provocati “dalla riattivazione della faglia Alfeo-Etna, una enorme struttura sismogenetica ubicata nel mar Ionio occidentale” ha affermato nelle settimane scorse Carmelo Monaco, del Dipartimento di Scienze geologiche e ambientali dell’università di Catania. Black-out su Moby da Olbia a Genova: ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 23 maggio 2022)– Seconda scossa diin poche ore nel mare trae Ragusa. E’ stata registrata dall’Ingv alle ore 10,19 con epicentro in mare tra Augusta e Priolo, a una profondità di 9 km e magnitudo pari a 2.0. La prima scossa invece con una magnitudo 3.1 è stata registrata alle ore 3,55 di stamattina con epicentro in mare ad oltre 20 km a sud di Pachino e 74 km da.Secondo gli esperti si tratta dinaturali e frequenti per una zona nota per l’attività sismica, periodicamente provocati “dalla riattivazione della faglia Alfeo-Etna, una enorme struttura sismogenetica ubicata nel mar Ionio occidentale” ha affermato nelle settimane scorse Carmelo Monaco, del Dipartimento di Scienze geologiche e ambientali dell’università di Catania. Black-out su Moby da Olbia a Genova: ...

