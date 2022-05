Striscione del Milan contro l’Inter | aperta un’inchiesta E Ibrahimovic sfotte Calhanoglu | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 maggio 2022) E’ delirio in casaper la vittoria dello scudetto, i rossoneri si sono laureati Campioni d’Italia per la 19esima volta nella suo storia. E’ stato un traguardo meritata per la squadra di Stefano Pioli. I calciatori e i tifosi si sono scatenati, prima al termine della partitail Sassuolo e poi per tutta la notte.e Pioli hanno infiammato i supporter rossoneri, nella giornata di oggi si sono verificati altri episodi. La squadra si è ritrovata sul bus scoperto e un gesto ha fatto molto discutere. La Procura ha aperto“per presunta violazione dell’art 4 del Codice di giustizia sportiva” con riferimento alloesposto dai calciatori del. “La Coppa Italia mettila nel c…”, con chiaro riferimento al trofeo conquistato dai nerazzurri. Sempre ...