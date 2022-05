Stampa e Palazzo | partiti alle prese con la riforma del catasto 

(Di lunedì 23 maggio 2022) AGI - Nel centrodestra continuano le polemiche: botta e risposta tra Salvini e Gelmini. Il leader leghista contro l'Ue che chiede all'Italia di fare le riforme. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi. Corriere Della Sera Trent'anni dopo Capaci. Falcone, il sacrificio del magistrato e la sua lezione: la mafia è finanziaria più che sanguinaria. Le tensioni tra i: Salvini-Gelmini,ati a duello. "Tu critichi Silvio", "FI non e' tua". I 5 Stelle: lite nel Movimento, contiani e ribelli sempre più divisi (anche sul logo).del catasto, la spinta di Bruxelles. La Lega all'attacco: prima casa, niente tasse. La Repubblica Salvini, l'Ue vuole tassarci. Il leader leghista attacca le raccomandazioni di Bruxelles sulle riforme: impediremo le imposte sulla casa. Poi contesta ...

Lui aMadama se lo ricordano ancora nella livrea di commesso, lei addetta al centralino.Draghi la scorsa settimana ha messo in guardia la maggioranza spiegando che in assenza di un'intesa il governo metterà la fiducia sul testo base in modo da ottenere il primo sì diMadama ... Incendio di una cantina ad Alessandria: famiglie del palazzo sgomberate, alcune fatte rientrare ore dopo Sono questi alcuni dei dati illustrati durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati dell'avviso "Fondo Microcredito FSE", tenutasi a Napoli nella sala giunta di Palazzo Santa Lucia, a ...Buona la prima. Dopo il ‘caso Sardinia Post’ per le false smentite arrivate alla nostra testata per il tramite di un legale, giornalisti e avvocati si sono seduti allo stesso tavolo per due ore di con ...