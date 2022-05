Serie A, quanto valgono i piazzamenti in classifica? Ecco le cifre (Di lunedì 23 maggio 2022) riservate in base alla posizione di arrivo La Serie A 2021/2022 si è conclusa con la vittoria dello scudetto del Milan, dopo 11 anni, e con la salvezza della Salernitana di Davide Nicola nonostante la sconfitta per 0-4 con l’Udinese. l piazzamento finale in Serie A non è però importante solamente da un punto di vista del risultato sportivo, ma anche sul fronte meramente economico. Ecco di seguito la classifica dal primo al ventesimo posto del valore del piazzamento: Milan – 17,6 milioni di euro Inter – 14,8 milioni di euro Napoli – 12,7 milioni di euro Juventus – 10,6 milioni di euro Lazio – 9,2 milioni di euro Roma – 7,7 milioni di euro Fiorentina – 6,3 milioni di euro Atalanta – 5,6 milioni di euro Verona – 4,9 milioni di euro Torino – 4,2 milioni di euro Sassuolo – 3,5 milioni di euro Udinese – 3,2 ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) riservate in base alla posizione di arrivo LaA 2021/2022 si è conclusa con la vittoria dello scudetto del Milan, dopo 11 anni, e con la salvezza della Salernitana di Davide Nicola nonostante la sconfitta per 0-4 con l’Udinese. l piazzamento finale inA non è però importante solamente da un punto di vista del risultato sportivo, ma anche sul fronte meramente economico.di seguito ladal primo al ventesimo posto del valore del piazzamento: Milan – 17,6 milioni di euro Inter – 14,8 milioni di euro Napoli – 12,7 milioni di euro Juventus – 10,6 milioni di euro Lazio – 9,2 milioni di euro Roma – 7,7 milioni di euro Fiorentina – 6,3 milioni di euro Atalanta – 5,6 milioni di euro Verona – 4,9 milioni di euro Torino – 4,2 milioni di euro Sassuolo – 3,5 milioni di euro Udinese – 3,2 ...

