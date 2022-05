Scudetto Milan, medaglia rubata a Pioli spunta su Instagram (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) - La medaglia rubata a Stefano Pioli durante i festeggiamenti per lo Scudetto del Milan spunta su Instagram. L'allenatore rossonero nella serata di ieri aveva denunciato il furto: "Mi hanno rubato la medaglia, ho solo quella ridatemela". Pioli, dopo la vittoria per 3-0 sul campo del Sassuolo, era stato sommerso dall'abbraccio di centinaia di tifosi in campo. Qualcuno, evidentemente, ne ha approfittato per appropriarsi della medaglia ricevuta dall'allenatore. E poco dopo il 'bottino' è comparso su Instagram, nelle stories pubblicate da un giovane con tanto di 'grazie Pioli'. L'utente ha quindi blindato il proprio profilo: troppo tardi, nome e volto sono rimbalzati ovunque. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) - Laa Stefanodurante i festeggiamenti per lodelsu. L'allenatore rossonero nella serata di ieri aveva denunciato il furto: "Mi hanno rubato la, ho solo quella ridatemela"., dopo la vittoria per 3-0 sul campo del Sassuolo, era stato sommerso dall'abbraccio di centinaia di tifosi in campo. Qualcuno, evidentemente, ne ha approfittato per appropriarsi dellaricevuta dall'allenatore. E poco dopo il 'bottino' è comparso su, nelle stories pubblicate da un giovane con tanto di 'grazie'. L'utente ha quindi blindato il proprio profilo: troppo tardi, nome e volto sono rimbalzati ovunque.

Advertising

repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - DAZN_IT : 5 ottobre 2021 - Ibrahimovic alle Iene: 'Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il… - acmilan : The match report of our championship match, don't miss it ?? - You2_Red : RT @MilanNewsit: Casa Milan, al via alla festa per lo scudetto. Pioli ai tifosi: 'Quelli che dicevano che andavamo più forte senza di voi n… - TommyLeeRay : Sono uno juventino semplice. Preferisco lo scudetto al milan che all'inter così nessuna delle due può ancora cucirs… -