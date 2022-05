Roma. ‘Sono cieco’, ma non è vero e si intasca oltre 80.000 euro. Il pm: ‘Va condannato’ (Di lunedì 23 maggio 2022) Aveva detto di essere totalmente cieco, di non vedere nulla. Ma in realtà lui, un 85enne Romano, avrebbe fatto delle lunghe passeggiate nel suo quartiere, a San Giovanni, e avrebbe addirittura attraversato la strada, in punti pericolosi, come se nulla fosse. Con disinvoltura e non certo con difficoltà. Un campanello d’allarme che ha fatto scattare le indagini perché nel 2013 l’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri, proprio mentre camminava per la strada in assoluta tranquillità. Una camminata, secondo gli investigatori, troppo sciolta e naturale per essere un non vedente. ‘Io sono cieco’, ma non è vero. E truffa tutti L’uomo avrebbe fatto finta di essere cieco assoluto, quando in realtà era solo parziale. L’obiettivo? Truffare e ottenere un’indennità mensile più alta. Come riporta Il Messaggero, infatti, l’85enne dal 2005 a marzo 2016 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022) Aveva detto di essere totalmente cieco, di non vedere nulla. Ma in realtà lui, un 85enneno, avrebbe fatto delle lunghe passeggiate nel suo quartiere, a San Giovanni, e avrebbe addirittura attraversato la strada, in punti pericolosi, come se nulla fosse. Con disinvoltura e non certo con difficoltà. Un campanello d’allarme che ha fatto scattare le indagini perché nel 2013 l’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri, proprio mentre camminava per la strada in assoluta tranquillità. Una camminata, secondo gli investigatori, troppo sciolta e naturale per essere un non vedente. ‘Io sono, ma non è. E truffa tutti L’uomo avrebbe fatto finta di essere cieco assoluto, quando in realtà era solo parziale. L’obiettivo? Truffare e ottenere un’indennità mensile più alta. Come riporta Il Messaggero, infatti, l’85enne dal 2005 a marzo 2016 ...

