RG | day 2 | Trevisan inarrestabile | esordio Paolini

(Di lunedì 23 maggio 2022) Martina, reduce dal primo trionfo a Rabat, lascia due game soltanto alla britannica Dart: Jasmine deve vedersela con la rumena Begu. In tabellone anche Giorgi, 28esima testa di serie sorteggiata contro la cinese Zhang, e Bronzetti, che debutta con la lettone Ostapenko, tredicesima favorita del seeding e campionessa nel 2017

