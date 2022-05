Napoli, la notizia fa tremare Spalletti: può cambiare tutto (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo la conclusione del campionato in casa Napoli è tempo di fare le valutazioni e discutere di calciomercato in vista del prossimo anno. Si è conclusa nella giornata di ieri la Serie A 2021/2022. Il Napoli di Luciano Spalletti non è riuscito a concludere la stagione lottando per il titolo, ma ha raggiunto l’obiettivo iniziale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo la conclusione del campionato in casaè tempo di fare le valutazioni e discutere di calciomercato in vista del prossimo anno. Si è conclusa nella giornata di ieri la Serie A 2021/2022. Ildi Lucianonon è riuscito a concludere la stagione lottando per il titolo, ma ha raggiunto l’obiettivo iniziale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sovranitapopol : RT @italia_regno: Complimenti a @HabemusPampa e @CiccCap per aver preso la notizia su Oliviera al Napoli, secondo me è un grande calciatore… - ItalicoMaschio : RT @italia_regno: Complimenti a @HabemusPampa e @CiccCap per aver preso la notizia su Oliviera al Napoli, secondo me è un grande calciatore… - italia_regno : Complimenti a @HabemusPampa e @CiccCap per aver preso la notizia su Oliviera al Napoli, secondo me è un grande calc… - infoitsport : Spezia-Napoli, Martino: 'Caos dopo il goal di Politano: mi è giunta una notizia' - FERRARAPASQUAL2 : @AlfredoPedulla Grande Alfredo che bella notizia noi tifosi del Napoli mai come ora abbiamo un gran bisogno di buone ottime notizie -