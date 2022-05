Motore Sanità lancia l'idea di un fondo vincolato per la Salute Mentale (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) - La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute Mentale. Il problema è che non viene applicata. Roma, 23 maggio 2022 - Motore Sanità, in occasione del webinar “CENTRAL-MENTE IN Salute. PORTARE LA Salute Mentale AL CENTRO DELL'AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR ”, lancia l'idea di un fondo vincolato per la Salute Mentale. Così il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, rivolgendosi alla Senatrice Paola Boldrini, Vice Presidente 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica: ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) - La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la quota delsanitario nazionale da destinare alla. Il problema è che non viene applicata. Roma, 23 maggio 2022 -, in occasione del webinar “CENTRAL-MENTE IN. PORTARE LAAL CENTRO DELL'AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR ”,l'di unper la. Così il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di, rivolgendosi alla Senatrice Paola Boldrini, Vice Presidente 12^ Commissione Igiene eSenato della Repubblica: ...

