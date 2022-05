Miopia | ecco perché si rischia un’epidemia nei bambini

Leggi su dilei

(Di lunedì 23 maggio 2022) Diciamolo. Dal punto di vista (è proprio il caso di scrivere così!) degli occhi, l’evoluzione degli ultimi tempi ha portato l’uomo a cambiare radicalmente la situazione. Per milioni di anni i nostri antenati dovevano vedere lontano, per guardare negli ampi spazi di un territorio in cui doveva difendersi da belve che cacciava con archi. Poi, fino alle prime lenti da occhiali, c’è stato una lentissima evoluzione, che si è accelerata con la stampa, la lampadina e poi con i moderni tablet, smartphone e simili, che ci costringono a fissare quanto vogliamo vedere da vicino. Quindi l’occhio per millenni è stato usato per vedere lontano e solo con la luce naturale, mentre oggi è fortemente impegnato nella visione da vicino e con luce artificiale. Nei paesi sviluppati tutti iiniziano a 3-4 anni ad usare la vista da vicino, e questa attività aumenta progressivamente ...