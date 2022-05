La tragedia del Mottarone un anno dopo. La madre di una vittima: 'Abbandonati da tutti' (Di lunedì 23 maggio 2022) La commemorazione delle vittime della strage del Mottarone Roma, 23 maggio 2022 - E' passato un anno dalla tragedia della funivia del Mottarone che ha fatto 14 vittime . E la mamma di una delle ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) La commemorazione delle vittime della strage delRoma, 23 maggio 2022 - E' passato undalladella funivia delche ha fatto 14 vittime . E la mamma di una delle ...

Advertising

enrica_emme : RT @King_Raffo: Un anno fa la #Tragedia del #Mottarone. I familiari delle vittime: 'Ci hanno abbandonato, non ci hanno fatto neanche le con… - Thelma02559007 : RT @King_Raffo: Un anno fa la #Tragedia del #Mottarone. I familiari delle vittime: 'Ci hanno abbandonato, non ci hanno fatto neanche le con… - TheItalianTimes : ?? IL TRISTE ANNIVERSARIO Un anno fa la tragedia del #Mottarone: il punto sulle indagini. Oltre al ricordo della st… - gighea : RT @SalaLettura: “la saggia Penelope”quando sente cantare la tragedia del ritorno,scoppia in lacrime. “Femio,molti altri canti tu sai,affas… - LPincia : RT @King_Raffo: Un anno fa la #Tragedia del #Mottarone. I familiari delle vittime: 'Ci hanno abbandonato, non ci hanno fatto neanche le con… -