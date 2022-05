La sovrana quest'anno dovrà rinunciare al saluto ufficiale da parte delle Guardie Reali. Al suo posto Carlo, Anna e William (Di lunedì 23 maggio 2022) La Regina Elisabetta con il principe Filippo, nel 2012, mentre riceve il saluto dalle Guardie Reali davanti a Buckingham Palace in occasione del Trooping the Colour. quest’anno, a malincuore, dovrà rinunciarvi rompendo una tradizione che dura da 70 anni (foto: AP) La sua presenza alla serata finale del Windsor Royal Horse Show aveva fatto ben sperare il mondo. “Se all’evento conclusivo dello show la Regina Elisabetta è stata così sorridente, forse non sta poi così male” era stato il pensiero comune. Ora, però, iniziano ad arrivare i primi aggiornamenti sul Trooping the Colour, in programma a giugno. E, come ahimé si temeva, si registrano i primi forfait della sovrana. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SULLA REGINA ELISABETTA La Regina Elisabetta al Trooping the Colour: la ... Leggi su amica (Di lunedì 23 maggio 2022) La Regina Elisabetta con il principe Filippo, nel 2012, mentre riceve ildalledavanti a Buckingham Palace in occasione del Trooping the Colour., a malincuore,rinunciarvi rompendo una tradizione che dura da 70 anni (foto: AP) La sua presenza alla serata finale del Windsor Royal Horse Show aveva fatto ben sperare il mondo. “Se all’evento conclusivo dello show la Regina Elisabetta è stata così sorridente, forse non sta poi così male” era stato il pensiero comune. Ora, però, iniziano ad arrivare i primi aggiornamenti sul Trooping the Colour, in programma a giugno. E, come ahimé si temeva, si registrano i primi forfait della. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SULLA REGINA ELISABETTA La Regina Elisabetta al Trooping the Colour: la ...

