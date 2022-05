La classifica degli skyline più instagrammati del mondo (Di lunedì 23 maggio 2022) Che bello guardare i tetti del mondo. Ammirare lo skyline resta uno dei grandi piaceri del viaggio: arrivare in cima a un palazzo, un rooftop, una terrazza panoramica, spalancare gli occhi e sentire in qualche modo che il posto in cui siamo è tutto nostro, o almeno nel nostro sguardo. Fotografare è inevitabile, e postare pure, così c'è chi si è chiesto quali siano gli skyline più instagrammati del mondo. Sì, una ricerca singolare, curiosa e leggera (e ora, di leggerezza, ne abbiamo tutti bisogno), l'ha condotta TonerGiant, shop on line di toner britannico, mettendosi a fare i conti. Per stilare hanno analizzato più di 7500 foto postate dagli utenti di Instagram con minimo 150 follower cercandole con hashtag composto dal nome della città più la parola «skyline». Quindi hanno calcolato ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 23 maggio 2022) Che bello guardare i tetti del. Ammirare loresta uno dei grandi piaceri del viaggio: arrivare in cima a un palazzo, un rooftop, una terrazza panoramica, spalancare gli occhi e sentire in qualche modo che il posto in cui siamo è tutto nostro, o almeno nel nostro sguardo. Fotografare è inevitabile, e postare pure, così c'è chi si è chiesto quali siano glipiùdel. Sì, una ricerca singolare, curiosa e leggera (e ora, di leggerezza, ne abbiamo tutti bisogno), l'ha condotta TonerGiant, shop on line di toner britannico, mettendosi a fare i conti. Per stilare hanno analizzato più di 7500 foto postate dagli utenti di Instagram con minimo 150 follower cercandole con hashtag composto dal nome della città più la parola «». Quindi hanno calcolato ...

Advertising

ferraiolia : RT @InterCM16: La mia classifica degli allenatori di #SerieA stagione 21/22 (coppe nazionali e internazionali comprese) 1 Pioli 2 Inzagh… - InterCM16 : La mia classifica degli allenatori di #SerieA stagione 21/22 (coppe nazionali e internazionali comprese) 1 Pioli… - FrizzoSimone : @VenEr0s Vabbè il Sassuolo va in ferie ogni anno a fine stagione, quando hanno la pancia piena (di nulla in realtà… - starsouis : Come faccio a vedere la classifica degli artisti più ascoltati al mondo su spotify - dani_lucio8 : RT @CasassaRoberto: Milano ci riacchiappa nella classifica degli scudetti: Juve 38 Milano 38. -