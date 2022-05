Isola dei Famosi 2022 non va in onda giovedì: cambia la programmazione, ecco le novità del reality (Di lunedì 23 maggio 2022) Nuovi naufraghi che sbarcano in Honduras, nuove eliminazioni, tanti colpi di scena e…una nuova (e l’ennesima) svolta nella programmazione dell’Isola dei Famosi. Il reality, infatti, giovedì 26 maggio non andrà in onda: resterà il doppio appuntamento settimanale, ma cambieranno i giorni. L’Isola dei Famosi 2022 cambia giorno: ecco quando va in onda Stando a quanto rivelato da Davide Maggio, l’Isola dei Famosi andrà in onda con il doppio appuntamento settimanale, ma di nuovo di lunedì e di venerdì fino alla puntata finale, che è prevista il 27 giugno, quando verrà decretato il vincitore di questa edizione, al più lunga del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022) Nuovi naufraghi che sbarcano in Honduras, nuove eliminazioni, tanti colpi di scena e…una nuova (e l’ennesima) svolta nelladell’dei. Il, infatti,26 maggio non andrà in: resterà il doppio appuntamento settimanale, ma cambieranno i giorni. L’deigiorno:quando va inStando a quanto rivelato da Davide Maggio, l’deiandrà incon il doppio appuntamento settimanale, ma di nuovo di lunedì e di venerdì fino alla puntata finale, che è prevista il 27 giugno, quando verrà decretato il vincitore di questa edizione, al più lunga del ...

