Inter, sul web scorrono lacrime e applausi: 'Grazie ragazzi, stagione comunque straordinaria' (Di lunedì 23 maggio 2022) lacrime e applausi. Amarezza e dolore misti a orgoglio e gratitudine, il tutto condensato negli sguardi affranti ma fieri tanto dei giocatori in campo quanto dei 71 mila sugli spalti di San Siro. ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 23 maggio 2022). Amarezza e dolore misti a orgoglio e gratitudine, il tutto condensato negli sguardi affranti ma fieri tanto dei giocatori in campo quanto dei 71 mila sugli spalti di San Siro. ...

Advertising

FBiasin : #InterSamp primo tempo: nerazzurri un po’ imprecisi davanti, ma ancora sul pezzo. Una buona #Inter, viste le circos… - Inter : ?? | DOPPIA CHANCE 68'- Gran mancino da fuori di @FDimarco, respinge Audero e poi sia #DeVrij che #Lautaro sfortuna… - Inter : ?? | DOPPIA OCCASIONE 23'- Corner di @hakanc10, sul rimpallo c'è #Perisic che prova il destro deviato in corner, po… - Sololinter1 : @Jerry_3_ Paragone senza senso. Il giocatore in questione aveva fatto una stagione di merda ed erano nate pure comp… - Doctor__17 : RT @BisInterista: L'Inter non avrà vinto lo scudetto, ma ha sicuramente cucito sul petto la seconda stella dell'onestà. Cosa che il Milan n… -