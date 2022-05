Ibrahimovic aveva promesso lo scudetto al Milan. È stato di parola (Di lunedì 23 maggio 2022) “L’ho detto e l’ho fatto”. Zlatan Ibrahimovic, nonostante i suoi 41 anni non si smentisce mai. aveva promesso ai tifosi rossoneri, il giorno del suo ritorno a Milanello, di riportare il successo che tanto era mancato negli ultimi anni. Nonostante i numerosi problemi fisici, che lo hanno tenuto lontano dal campo per diversi mesi, è stato protagonista anche in questa stagione. 22 presenze complessive, con una media gol di una rete ogni 124 minuti. Un gol, a dire la verità, è stato capace di segnarlo anche ieri a Reggio Emilia. Una gioia strozzata però da un fuorigioco di pochi metri. Sarebbe stato il finale perfetto di un romanzo ricco di colpi di scena. Il Milan è campione d’Italia, 11 anni dopo l’ultima volta. Era il 2011 all’epoca e anche in ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 23 maggio 2022) “L’ho detto e l’ho fatto”. Zlatan, nonostante i suoi 41 anni non si smentisce mai.ai tifosi rossoneri, il giorno del suo ritorno aello, di riportare il successo che tanto era mancato negli ultimi anni. Nonostante i numerosi problemi fisici, che lo hanno tenuto lontano dal campo per diversi mesi, èprotagonista anche in questa stagione. 22 presenze complessive, con una media gol di una rete ogni 124 minuti. Un gol, a dire la verità, ècapace di segnarlo anche ieri a Reggio Emilia. Una gioia strozzata però da un fuorigioco di pochi metri. Sarebbeil finale perfetto di un romanzo ricco di colpi di scena. Ilè campione d’Italia, 11 anni dopo l’ultima volta. Era il 2011 all’epoca e anche in ...

