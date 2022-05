Giovanni Falcone, dal maxiprocesso a Cosa Nostra alla morte a Capaci: la sua storia (Di lunedì 23 maggio 2022) Nato a Palermo il 18 maggio del 1939, Falcone cresce alla Magione, lo stesso quartiere del futuro collega Paolo Borsellino. Dai primi passi nella giustizia come pretore di Lentini al maxi-processo contro la mafia, fino alla morte nella strage di Capaci il 23 maggio 1992: fotostoria di uno dei più grandi magistrati della storia italiana Leggi su tg24.sky (Di lunedì 23 maggio 2022) Nato a Palermo il 18 maggio del 1939,cresceMagione, lo stesso quartiere del futuro collega Paolo Borsellino. Dai primi passi nella giustizia come pretore di Lentini al maxi-processo contro la mafia, finonella strage diil 23 maggio 1992: fotodi uno dei più grandi magistrati dellaitaliana

Advertising

fanpage : Sono passati 30 anni dalla strage di #Capaci. Mille chili di tritolo sbalzano in aria le auto in cui il giudice ant… - matteorenzi : #23Maggio. Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicilllo, Antonio Montinaro: l’Italia non dim… - Quirinale : #23maggio, #Mattarella: Onorare oggi la memoria di Giovanni #Falcone e Paolo #Borsellino vuol dire rinnovare quell’… - GiuliaGchiarini : RT @EnricoLetta: « La mafia non è invincibile, avrà una fine » Giovanni #Falcone. Il ricordo del sacrificio suo e di Francesca Morvillo, Ro… - EnricoGiunta : RT @pipitone87: Giovanni #Falcone, tutto quello che non torna sulla strage di #Capaci 30 anni dopo. L’esplosivo, i buchi neri e i mandanti… -