Fedez, J-Ax e un grande concerto insieme: «Abbiamo scelto di credere nella nostra amicizia» (Di lunedì 23 maggio 2022) I due raccontano come hanno fatto pace e il palco sul quale saliranno il 28 giugno. Si tratta di un concerto benefico in piazza Duomo, a Milano, voluto fortemente da Fedez, che dopo l'operazione dice: «Sto bene, sono stato molto fortunato. Il mio tumore era lo stesso di Steve Jobs, ma l'ho preso in tempo. L'istologico ha rivelato che sono pulito, non devo fare la chemio» Leggi su vanityfair (Di lunedì 23 maggio 2022) I due raccontano come hanno fatto pace e il palco sul quale saliranno il 28 giugno. Si tratta di unbenefico in piazza Duomo, a Milano, voluto fortemente da, che dopo l'operazione dice: «Sto bene, sono stato molto fortunato. Il mio tumore era lo stesso di Steve Jobs, ma l'ho preso in tempo. L'istologico ha rivelato che sono pulito, non devo fare la chemio»

Advertising

ilSipontinoNet : ?? Fedez e J-Ax ritornano insieme per un progetto benefico. Ecco di cosa si tratta ???? #JAx #Fedez - SocialArtistOF2 : Un grande evento in piazza per solidarietà, in diretta live su ITALIA 1. #lovemi - Parpiglia : RT @MusicTvOfficial: #LOVEMI è il grande evento live solidale che @Fedez e @jaxofficial hanno presentato ufficialmente a Palazzo Reale. Il… - MusicTvOfficial : #LOVEMI è il grande evento live solidale che @Fedez e @jaxofficial hanno presentato ufficialmente a Palazzo Reale.… - kuniraia : Il progetto di @Fedez per Milano. LOVE MI. Grande. -