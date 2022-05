Esserci 3.0: “Gubetti Sindaca per una Cerveteri solidale e vicina ai più fragili” (Di lunedì 23 maggio 2022) Cerveteri – “Le conseguenze dei due anni di pandemia e le vicende belliche che stanno interessando tutta l’Europa stanno mettendo ancor di più in ginocchio le famiglie italiane. La riduzione o in tanti casi la perdita completa del posto di lavoro e di reddito, ha costretto molti nostri concittadini a cambi radicali del proprio stile di vita, trovandosi spesso nell’impossibilità di affrontare quelle spese necessarie per il quotidiano. Per questo, uno dei punti cardine del nostro programma elettorale è volto proprio a quelle fasce di popolazione in maggiore difficoltà, alle persone sole, alle disabilità, a quelle persone che non possiamo e non dobbiamo lasciare sole”. A dichiararlo in maniera congiunta sono le liste “Governo Civico per Gubetti Sindaco”, “Cerveteri Domani”, “Anno Zero / Europa Verde”, “Partito Democratico” e “Noi per ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 23 maggio 2022)– “Le conseguenze dei due anni di pandemia e le vicende belliche che stanno interessando tutta l’Europa stanno mettendo ancor di più in ginocchio le famiglie italiane. La riduzione o in tanti casi la perdita completa del posto di lavoro e di reddito, ha costretto molti nostri concittadini a cambi radicali del proprio stile di vita, trovandosi spesso nell’impossibilità di affrontare quelle spese necessarie per il quotidiano. Per questo, uno dei punti cardine del nostro programma elettorale è volto proprio a quelle fasce di popolazione in maggiore difficoltà, alle persone sole, alle disabilità, a quelle persone che non possiamo e non dobbiamo lasciare sole”. A dichiararlo in maniera congiunta sono le liste “Governo Civico perSindaco”, “Domani”, “Anno Zero / Europa Verde”, “Partito Democratico” e “Noi per ...

