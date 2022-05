Ciclista friuliano travolge e uccide un direttore tecnico | il corridore indagato per omicidio stradale

Advertising

Tecnico esono stati soccorsi dal 118 ed è arrivata l'eliambulanza, ma per il tecnico non c'è stato nulla da fare. Ilha riportato un trauma agli arti inferiori ed è in gravi ...Un corridore, durante la volata, a poche centinaia di metri dall'arrivo, ha sbandato (... Il, Nicola Venchiarutti, 23enne, è stato ricoverato all'ospedale di Torrette in gravi ...Grave il ciclista, 23 anni, friulano, Nicola Venchiarutti, originario di Osoppo. L’investimento sarebbe accaduto in volata, l’ultimo tratto per raggiungere il traguardo, a circa 300 metri dalla linea ...Firenze, 23 maggio 2022 - Anche in Toscana, come del resto in tutta Italia, la notizia della morte del direttore sportivo della Viris Vigevano Stefano Martolini a seguito del gravissimo incidente acca ...