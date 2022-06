Capaci 1992. La strage raccontata con i numeri (Di lunedì 23 maggio 2022) L’Attentatuni, così rinominato dai boss di Cosa Nostra, anticipò la strage di via d’Amelio in cui fu il collega Paolo Borsellino a perdere la vita e che fu la conseguenza alla sentenza della Cassazione riguardo il Maxiprocesso: la magistratura aveva punito i crimini di mafia e gli attentati furono la rivendicazione della forza delle organizzazioni. I numeri della strage di Capaci. 500 I chilogrammi di tritolo utilizzati per l’esplosione e sistemati all’interno di fustini in un cunicolo di drenaggio posto sotto l’autostrada A29 in direzione di Palermo. La detonazione provocò un cratere nell’asfalto del diametro di circa cinque metri 474 Il numero degli imputati al maxiprocesso di Palermo, per cui lavorarono Falcone e Borsellino. Il processo penale, uno dei più grandi celebrati al mondo per numero di imputati e ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 23 maggio 2022) L’Attentatuni, così rinominato dai boss di Cosa Nostra, anticipò ladi via d’Amelio in cui fu il collega Paolo Borsellino a perdere la vita e che fu la conseguenza alla sentenza della Cassazione riguardo il Maxiprocesso: la magistratura aveva punito i crimini di mafia e gli attentati furono la rivendicazione della forza delle organizzazioni. Idelladi. 500 I chilogrammi di tritolo utilizzati per l’esplosione e sistemati all’interno di fustini in un cunicolo di drenaggio posto sotto l’autostrada A29 in direzione di Palermo. La detonazione provocò un cratere nell’asfalto del diametro di circa cinque metri 474 Il numero degli imputati al maxiprocesso di Palermo, per cui lavorarono Falcone e Borsellino. Il processo penale, uno dei più grandi celebrati al mondo per numero di imputati e ...

