Calciatore denudato dai tifosi dopo una sconfitta | nel gruppo anche una donna | svolta nelle indagini!

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ha del clamoroso quello che è successo ad Avellino, in Campania. Lo scorso 4 maggio, infatti, gli irpini hanno perso in casa 1-2 contro il Foggia venendo eliminati dai play off di Serie C.la partita, il presidente campano, in conferenza stampa, aveva attaccato alcuni suoi giocatori per dei comportamenti scorretti, dato che con un pareggio il sogno Serie B non sarebbe svanito. Avellino giocatore minacciato Tre ultras (due uomini e una), però, riporta l’Ansa.it della Campania, avrebbero seguito uno dei giocatori e lo avrebbero prima minacciato e poitogliendogli la tuta di rappresentanza della squadra. La Procura avrebbe già notificato tre arresti domiciliari per i protagonisti di questo brutto gesto.