Bridgerton: perché la terza stagione farà un “salto” e sarà su Colin e Penelope (Di lunedì 23 maggio 2022) Ormai è ufficiale: la terza stagione di Bridgerton, la serie romantica ambientata nell’era della Reggenza inglese prodotta da Netflix, sarà sui personaggi di Colin e Penelope. Questa scelta, però, ha lasciato molti dubbi ai fan dello show e in particolare a quelli dei libri da cui questo è tratto. Vi raccomandiamo... "È stato intelligente": Shonda Rhimes sull'addio di Regé-Jean Page a Bridgerton Nella seconda stagione della serie tv più vista su Netflix il Duca di Hastings non ci sarà: in un'intervista, la produttrice si è detta stupita ... È stata proprio l’attrice che interpreta Penelope Featherington, ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 23 maggio 2022) Ormai è ufficiale: ladi, la serie romantica ambientata nell’era della Reggenza inglese prodotta da Netflix,sui personaggi di. Questa scelta, però, ha lasciato molti dubbi ai fan dello show e in particolare a quelli dei libri da cui questo è tratto. Vi raccomandiamo... "È stato intelligente": Shonda Rhimes sull'addio di Regé-Jean Page aNella secondadella serie tv più vista su Netflix il Duca di Hastings non ci: in un'intervista, la produttrice si è detta stupita ... È stata proprio l’attrice che interpretaFeatherington, ...

alicewithane : continuando the oc perché mi sono fermata dopo aver iniziato heartstopper e bridgerton - coexistouis : Stanotte ho sognato la s2 di bridgerton quindi adesso mi sento in dovere di fare un rewatch potente strano perché q… - bridgertonbot : RT @ParliamoDiNews: Bridgerton: ecco perché la terza stagione sarà su Penelope e Colin #bridgerton #bridgerton3 #cinema #Netflix @NetflixIT… - ParliamoDiNews : Bridgerton: ecco perché la terza stagione sarà su Penelope e Colin #bridgerton #bridgerton3 #cinema #Netflix… - swendgame13 : MA NON AVEVO REALIZZATO CHE QUANDO L ATTRICE DI PENELOPE HA DETTO MIRROR ERA PERCHÉ INTENDEVA SPECCHIO ALLA LETTERA… -