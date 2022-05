Bargiggia sul mercato del Napoli e sul campionato appena concluso (Di lunedì 23 maggio 2022) Bargiggia: "Koulibaly alla Juventus non mi risulta, il Napoli parlerà con Ospina e Mertens, Mathias Olivera? Trattativa ferma, piacciono Cambiaso, Rogerio, Hickey e Parisi" A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista di Mediaset ed attualmente nella squadra di Udinese TV. Queste le sue parole: Sul Milan e la vittoria dello Scudetto "Intanto ha vinto una squadra che nessuno avrebbe dato per favorita. Si è parlato spesso di una squadra troppo giovane e non in grado di trionfare nel nostro calcio. Il Milan ha avuto il merito di conquistare lo scudetto attraverso un gioco europeo, meraviglioso. Se guardi la rosa del Milan, ci sono giocatori tutti tra i 20 e i 24 anni, e in Italia di solito non si considerano giocatori cosi giovani per arrivare ai vertici. C'è una mentalità diversa anche ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 23 maggio 2022): "Koulibaly alla Juventus non mi risulta, ilparlerà con Ospina e Mertens, Mathias Olivera? Trattativa ferma, piacciono Cambiaso, Rogerio, Hickey e Parisi" A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo, giornalista di Mediaset ed attualmente nella squadra di Udinese TV. Queste le sue parole: Sul Milan e la vittoria dello Scudetto "Intanto ha vinto una squadra che nessuno avrebbe dato per favorita. Si è parlato spesso di una squadra troppo giovane e non in grado di trionfare nel nostro calcio. Il Milan ha avuto il merito di conquistare lo scudetto attraverso un gioco europeo, meraviglioso. Se guardi la rosa del Milan, ci sono giocatori tutti tra i 20 e i 24 anni, e in Italia di solito non si considerano giocatori cosi giovani per arrivare ai vertici. C'è una mentalità diversa anche ...

