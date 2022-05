Aprite il portafoglio: arriva la botta Isee, chi deve pagare da giugno ( e quanto) (Di lunedì 23 maggio 2022) Da metà giugno si pagherà l'Isee. Il rischio, come sottolinea il Messaggero, è davvero dietro l'angolo. Chi si ritroverà a chiedere ad esempio l'assegno unico universale, dovrà aprire il portafoglio presso un Caf per pagare il documento Isee. Ma la storia non cambia nemmeno per chi deve ad esempio chiedere il reddito di cittadinanza. A far scattare l'allarme è stato Giovanni Angileri, presidente della Consulta Nazionale dei Caf che ha parlato della mancanza di fondi: "C'è un tavolo di monitoraggio quando sarà confermato che la convenzione deve essere sospesa noi non potremo che fermarci". Le strade non saranno molte: o si rinuncia al documento o si sborsano 20-25 euro. Ma c'è anche il rischio che i centri Caf possano aumentare (e non di poco) questa tariffa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Da metàsi pagherà l'. Il rischio, come sottolinea il Messaggero, è davvero dietro l'angolo. Chi si ritroverà a chiedere ad esempio l'assegno unico universale, dovrà aprire ilpresso un Caf peril documento. Ma la storia non cambia nemmeno per chiad esempio chiedere il reddito di cittadinanza. A far scattare l'allarme è stato Giovanni Angileri, presidente della Consulta Nazionale dei Caf che ha parlato della mancanza di fondi: "C'è un tavolo di monitoraggio quando sarà confermato che la convenzioneessere sospesa noi non potremo che fermarci". Le strade non saranno molte: o si rinuncia al documento o si sborsano 20-25 euro. Ma c'è anche il rischio che i centri Caf possano aumentare (e non di poco) questa tariffa ...

