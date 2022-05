Al Khelaifi: «Mbappé non è rimasto per soldi. Tebas teme che la Ligue1 diventi migliore della Liga» (Di lunedì 23 maggio 2022) Conferenza stampa di presentazione di Mbappé che è rimasto al Psg e giocherà a Parigi fino al 2025. Al Khelaifi ha detto: “Non abbiamo mai parlato di soldi e non lo faremo mai. Il denaro, per Kylian, non è la cosa più importante. Il progetto sportivo viene prima di tutto. Perché un investimento così importante? Perché è il miglior giocatore del mondo”. A Tebas (che aveva definito l’operazione Mbappé un insulto al calcio) ha così replicato: “Il nostro presidente di Lega è Vincent Labrune, penso possa rispondere meglio lui. Posso solo dire che per la Liga ho grande rispetto. Ma anche noi meritiamo rispetto. Credo che abbia paura che la Ligue1 diventi migliore della Liga. La ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 maggio 2022) Conferenza stampa di presentazione diche èal Psg e giocherà a Parigi fino al 2025. Alha detto: “Non abbiamo mai parlato die non lo faremo mai. Il denaro, per Kylian, non è la cosa più importante. Il progetto sportivo viene prima di tutto. Perché un investimento così importante? Perché è il miglior giocatore del mondo”. A(che aveva definito l’operazioneun insulto al calcio) ha così replicato: “Il nostro presidente di Lega è Vincent Labrune, penso possa rispondere meglio lui. Posso solo dire che per laho grande rispetto. Ma anche noi meritiamo rispetto. Credo che abbia paura che la. La ...

