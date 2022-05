A distanza di 30 anni dalle stragi, nei plessi del Basile-D’Aleo appese lenzuola bianche (Di lunedì 23 maggio 2022) Il 23 Maggio del 1992, il Giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo, vennero uccisi da “Cosa Nostra” vicino Capaci, nell’autostrada A29. Giovanni Falcone si schiero? sempre contro la mafia e la corruzione, portando avanti con perseveranza le lotte in prima linea contro Cosa Nostra e, insieme al collega Paolo Borsellino, riusci? a svelare i meccanismi della mafia siciliana. Oggi, dopo 30 anni dalla sua morte, i ragazzi dell’I.I.S Basile-D’Aleo, in tutti i suoi plessi di Monreale, San Giuseppe Jato e San Cipirello, hanno sviluppato un’iniziativa molto significativa. Rifacendosi al gesto compiuto dopo le stragi del 1992 a Palermo, nel quale i cittadini, in segno di ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 23 maggio 2022) Il 23 Maggio del 1992, il Giudice GiovFalcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo, vennero uccisi da “Cosa Nostra” vicino Capaci, nell’autostrada A29. GiovFalcone si schiero? sempre contro la mafia e la corruzione, portando avanti con perseveranza le lotte in prima linea contro Cosa Nostra e, insieme al collega Paolo Borsellino, riusci? a svelare i meccanismi della mafia siciliana. Oggi, dopo 30dalla sua morte, i ragazzi dell’I.I.S, in tutti i suoidi Monreale, San Giuseppe Jato e San Cipirello, hanno sviluppato un’iniziativa molto significativa. Rifacendosi al gesto compiuto dopo ledel 1992 a Palermo, nel quale i cittadini, in segno di ...

