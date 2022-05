Vaiolo delle scimmie | quarantena obbligatoria in Belgio | è il primo Paese in Europa

(Di domenica 22 maggio 2022) Ritornano le quarantene in, questa volta, però, non per il Covid . A destare allarme, ora, è il. Ilè ila introdurre unadi 21 ...

Advertising

Corriere : Vaiolo delle scimmie, Nicastri (Spallanzani): Applicati gli stessi protocolli del Covid - NicolaPorro : #vaiolodellescimmie? Ci risiamo: così preparano la nuova #emergenza. E già rispuntano loro... ?? - repubblica : Vaiolo delle scimmie, l'Oms: 'Attesi altri casi'. Allarme degli scienziati: sconcertati da diffusione malattia - Gabri73_73 : RT @mittdolcino: Non avendo foto del vaiolo delle scimmie si usano quelle di un Herpes per promuovere la prossima... Forte! Vi piace farvi… - lino_spa : RT @Lorenzo62752880: Il virolo Giulio Tarro: 'Credo che l'attuale allarmismo sul vaiolo delle scimmie serva a consolidare una ipocondria g… -

Ritornano le quarantene in Europa , questa volta, però, non per il Covid . A destare allarme, ora, è ilscimmie . Il Belgio è il primo a introdurre una quarantena obbligatoria di 21 giorni. Coloro che contraggono la malattia dovranno auto - isolarsi per tre settimane - è la decisione...Con lui un punto sulla guerra in Ucraina, ma anche sulla nuova emergenzascimmie. Sul fronte della politica interna, c'è lo scontro a distanza tra il leader della Lega Matteo Salvini e ...Salgono le segnalazioni dei casi di vaiolo delle scimmie e sono ora 12 i paesi che contano in tutto 92 casi confermati e 28 sospetti, tutti in aree dove la malattia non è endemica. I ...Circa 80mila persone provenienti dalla Spagna e da altri Paesi hanno partecipato al Gay Pride Malaspalomas dal 5 al 15 maggio. aiolo delle scimmie, la conferenza stampa allo Spallanzani di Roma LE REG ...