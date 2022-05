ULTIM’ORA – Il Milan è campione d’Italia: non basta la vittoria all’Inter contro la Sampdoria (Di domenica 22 maggio 2022) Il Milan è ufficialmente la squadra campione d’Italia. La squadra rossonera si è imposta, facendo la voce grossa contro il Sassuolo, con una schiacciante vittoria per 3-0. Decisiva la doppietta dell’attaccante Olivier Giroud e la terza rete a firma di Franck Kessié, contro un timido Sassuolo che non ha fatto altro che incassare i colpi della squadra di Stefano Pioli. Franck Kessié (Photo by Chris Ricco/Getty Images)Niente da fare, dunque, per l’Inter di Simone Inzaghi, nonostante la vittoria – sempre per 3-0 – contro la Sampdoria allo stadio San Siro. La squadra rossonera, grazie ai tre punti, raggiunge quota 86, mentre la squadra nerazzurra si ferma a 84 punti. Leggi su spazionapoli (Di domenica 22 maggio 2022) Ilè ufficialmente la squadra. La squadra rossonera si è imposta, facendo la voce grossail Sassuolo, con una schiaccianteper 3-0. Decisiva la doppietta dell’attaccante Olivier Giroud e la terza rete a firma di Franck Kessié,un timido Sassuolo che non ha fatto altro che incassare i colpi della squadra di Stefano Pioli. Franck Kessié (Photo by Chris Ricco/Getty Images)Niente da fare, dunque, per l’Inter di Simone Inzaghi, nonostante la– sempre per 3-0 –laallo stadio San Siro. La squadra rossonera, grazie ai tre punti, raggiunge quota 86, mentre la squadra nerazzurra si ferma a 84 punti.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A PER IL MILAN È LO SCUDETTO NUMERO 19 ROSSONERI CAMPIONI D'ITALIA DOPO 11 ANNI #SkySport #SerieA #SkySerieA #Milan - Fede_adc : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE A PER IL MILAN È LO SCUDETTO NUMERO 19 ROSSONERI CAMPIONI D'ITALIA DOPO 11 ANNI #SkySport #SerieA #SkySerieA… - settalese : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE A PER IL MILAN È LO SCUDETTO NUMERO 19 ROSSONERI CAMPIONI D'ITALIA DOPO 11 ANNI #SkySport #SerieA #SkySerieA… - MassimoChiaram7 : RT @FakeNews_24: +++ ULTIM’ORA +++ #Salvini esaurisce la iella con #Leclerc #Milan #Scudetto - FakeNews_24 : +++ ULTIM’ORA +++ #Salvini esaurisce la iella con #Leclerc #Milan #Scudetto -

Inter, le scelte di Inzaghi per la finale contro la Juve - Top News Forfait dell'ultim'ora per Vecino: l'uruguaiano è stato vittima ... la Roma ai quarti (2 - 0) e il Milan in semifinale (0 - 0 e 3 - 0)... Milan - Fiorentina, le probabili formazioni del match QUI FIORENTINA - Una defezione dell'ultim'ora costringe Italiano ... MILAN (4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, Kaluku, Tomori, Theo ... Forfait dell'per Vecino: l'uruguaiano è stato vittima ... la Roma ai quarti (2 - 0) e ilin semifinale (0 - 0 e 3 - 0)...QUI FIORENTINA - Una defezione dell'costringe Italiano ...(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, Kaluku, Tomori, Theo ...