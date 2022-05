Ultimo gol con il Psg, Di Maria scoppia in lacrime (Di domenica 22 maggio 2022) L'argentino chiude la sua esperienza parigina e i conti contro il Metz. Trattenere l'emozione è difficile. Leggi su video.gazzetta (Di domenica 22 maggio 2022) L'argentino chiude la sua esperienza parigina e i conti contro il Metz. Trattenere l'emozione è difficile.

Advertising

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? FINO ALL'ULTIMO GOL Tutte le #notizie ?? - dellafrancaenza : RT @camiibergaa: Qui per dirvi che l'ultimo gol di paulo è stato di destro, fuori area, con la fascia da capitano, con l'abbraccio di dusan… - MeleoFernando : RT @SN4IFUN: ?? Di certo ne ha date di emozioni questo campionato 2021/22. Dal primo all'ultimo giorno, per essere precisi! Non restano che… - Open_gol : Il brasiliano alla seconda esperienza da dirigente del club parigino lascia dopo tre anni, anche l'ultimo funestato… - MatteoCampbells : Lo scorso anno: 28° Juve-Benevento 0-1 29° Torino-Juve 2-2 31° Atalanta-Juve 1-0 33° Fiorentina-Juve 1-1 35° Juve-… -