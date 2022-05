Ultime Notizie – Covid oggi Veneto, 1.389 contagi e 4 vittime: bollettino 22 maggio (Di domenica 22 maggio 2022) Sono 1.389 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 22 maggio, in Veneto che portano il totale da inizio pandemia a 1.741.393. Lo riporta il bollettino Covid della Regione che segnala altre 4 vittime, con il totale a 14.645. Gli attuali positivi sono 39.635, -732 rispetto alle 24 ore precedenti. Nei reparti ordinari sono ricoverati 659 pazienti (+1), mentre sono 40 (+2) i malati in terapia intensiva. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 22 maggio 2022) Sono 1.389 i nuovida coronavirus registrati, 22, inche portano il totale da inizio pandemia a 1.741.393. Lo riporta ildella Regione che segnala altre 4, con il totale a 14.645. Gli attuali positivi sono 39.635, -732 rispetto alle 24 ore precedenti. Nei reparti ordinari sono ricoverati 659 pazienti (+1), mentre sono 40 (+2) i malati in terapia intensiva. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

