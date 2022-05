Tre gol del Napoli nel primo tempo, il curioso caso: quando era successo l’ultima volta (Di domenica 22 maggio 2022) Come all’ultimo giorno di scuola, il Napoli tiene a far bella figura nonostante il terzo posto sia ormai assicurato. Nell’ultima gara di Serie A di questa avvincente stagione, la quale ha fatto sognare gli azzurri fino a poco tempo fa, i partenopei partono all’insegna del gol contro lo Spezia. Nonostante le varie interruzioni, tenute a causa dei brutti scontri fra le tifoserie, il Napoli ha avuto il tempo necessario per poter mettere a segno ben 3 gol. Il primo a siglare il match è stato Matteo Politano con uno strepitoso tiro, mentre poi hanno seguito le reti di Zielinski e Demme. Spezia-Napoli3 gol nei primi 45?: la curiosità Ma dietro al tris partenopeo, si nasconde anche una curiosità. Infatti, il Napoli non metteva a segno tre gol nei ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 22 maggio 2022) Come all’ultimo giorno di scuola, iltiene a far bella figura nonostante il terzo posto sia ormai assicurato. Nelgara di Serie A di questa avvincente stagione, la quale ha fatto sognare gli azzurri fino a pocofa, i partenopei partono all’insegna del gol contro lo Spezia. Nonostante le varie interruzioni, tenute a causa dei brutti scontri fra le tifoserie, ilha avuto ilnecessario per poter mettere a segno ben 3 gol. Ila siglare il match è stato Matteo Politano con uno strepitoso tiro, mentre poi hanno seguito le reti di Zielinski e Demme. Spezia-3 gol nei primi 45?: la curiosità Ma dietro al tris partenopeo, si nasconde anche una curiosità. Infatti, ilnon metteva a segno tre gol nei ...

