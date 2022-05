Traffico Roma del 22-05-2022 ore 13:30 (Di domenica 22 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani a nord della capitale Traffico intenso con code sulla Cassia Veientana altezza Raccordo Anulare verso le rughe sul Raccordo Anulare rallentamenti a tratti code lungo la carreggiata interna tra l’uscita per Roma sud della via Ardeatina file ma per lavori sulla Pontina tra Castel di Decima e Spinaceto nelle due direzioni in città incidenti con il Traffico in via Cina altezza via del Fosso del Torrino e poi in via Francesco Cancellieri incrocio con via Alberico II riaperta al transito la complanare di via Cristoforo Colombo 3 via del Circuito e via Alessandro geraldini direzione Ostia mentre per un evento culturale chiusa al transito fino alle 22 tra via dei Glicini e Piazza San Felice da Cantalice informazioni su questa ed altre notizie sul sito ... Leggi su romadailynews (Di domenica 22 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani a nord della capitaleintenso con code sulla Cassia Veientana altezza Raccordo Anulare verso le rughe sul Raccordo Anulare rallentamenti a tratti code lungo la carreggiata interna tra l’uscita persud della via Ardeatina file ma per lavori sulla Pontina tra Castel di Decima e Spinaceto nelle due direzioni in città incidenti con ilin via Cina altezza via del Fosso del Torrino e poi in via Francesco Cancellieri incrocio con via Alberico II riaperta al transito la complanare di via Cristoforo Colombo 3 via del Circuito e via Alessandro geraldini direzione Ostia mentre per un evento culturale chiusa al transito fino alle 22 tra via dei Glicini e Piazza San Felice da Cantalice informazioni su questa ed altre notizie sul sito ...

