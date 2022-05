Thiago Motta | «Lavorare con questo gruppo è stato un privilegio Psg? A fine stagione le voci sono normali»

(Di domenica 22 maggio 2022) L’allenatore dello Spezia,, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara disputata contro il Napoli. «Ho avuto ildicone finire lanel miglior modo possibile, è una festa per tutti, meritata». Lo Spezia non ha potuto fare mercato «E’uno stimolo in più, sapevamo che sarebbe stata così e la forza del, i ragazzi che anche nei momenti meno belli dellasisempre aiutati l’uno con l’altro ci hanno aiutati, è una soddisfazione enorme restare in Serie A con loro, la partita di oggi è un dettaglio, che dà ancora più valore a quanto fatto in. Devo ringraziare...

Due volte Manaj e Maggiore non inquadrano lo specchio mentrefa esordire in A il giovane portiere Zovko e regala standing ovation proprio a capitan Maggiore e a Erlic che dopo 4 anni ...Insomma, 'non c'è gioco' per la squadra di. Tant'è che dopo quattro minuti il Napoli è già '.... Napoli (4 - 2 - 3 - 1): Meret (35' st Marfella), Zanoli, Juan Jesus, Kouilibaly, Ghoulam. ...Lo Spezia chiude il campionato con una sconfitta. Liguri apparsi scarichi dopo l'impresa di Udine. Il Napoli passa con una certa facilità al Picco. Sconfitta che non macchia una stagione straordinaria ...Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, al termine del match perso 0-3 contro il Napoli valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, ha parlato ai microfoni di Dazn: ...