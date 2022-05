Spezia, Erlic: 'Commosso e grato per tutto quello che ho vissuto qui. Futuro? Sono del Sassuolo, vedremo' (Di domenica 22 maggio 2022) Martin Erlic, difensore dello Spezia, parla a Dazn dopo la sconfitta interna con il Napoli: "Mi Sono Commosso tanto, ho rivisto tutto quello... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) Martin, difensore dello, parla a Dazn dopo la sconfitta interna con il Napoli: "Mitanto, ho rivisto...

Advertising

tuttonapoli : Spezia, Erlic a Dazn: 'Tanta emozione e commozione, ringrazio tutti per quanto vissuto qui' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Erlic: 'Grazie ai nostri tifosi ed a Thiago Motta, che è come un fratello, ha pianto...' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Erlic: 'Grazie ai nostri tifosi ed a Thiago Motta, che è come un fratello, ha pianto...' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Erlic: 'Grazie ai nostri tifosi ed a Thiago Motta, che è come un fratello, ha pianto...' - apetrazzuolo : SPEZIA - Erlic: 'Grazie ai nostri tifosi ed a Thiago Motta, che è come un fratello, ha pianto...' -