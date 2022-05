Sorpassa in paese in un tratto con doppia riga continua e provoca un incidente mortale (Di domenica 22 maggio 2022) Un sorpasso azzardato in paese, in un tratto a doppia striscia continua. L'incidente mortale che sabato mattina a Rovato, in provincia di Brescia, è costato la vita a un artigiano di Cazzago San Martino, Agostino Paderni di 66 anni... Leggi su today (Di domenica 22 maggio 2022) Un sorpasso azzardato in, in unstriscia. L'che sabato mattina a Rovato, in provincia di Brescia, è costato la vita a un artigiano di Cazzago San Martino, Agostino Paderni di 66 anni...

Advertising

PsyMat : @PaCrit76 Se si ha la corsia dx libera e si occupa senza motivo la sx, quando si sorpassa dopo aver sfanalato, si m… - marina82854013 : RT @antonellaelisa7: L’Italia è quel paese dove in auto ti fermi per far passare le persone sulle strisce pedonali e quello dietro di te ti… - Alberto63Al : RT @Alberto63Al: I morti amici rivivono in te e le morti stagioni.Che tu esista è un prodigio; ma un altro lo sorpassa: che in te ritrovo u… - AuroraImmacola1 : RT @Alberto63Al: I morti amici rivivono in te e le morti stagioni.Che tu esista è un prodigio; ma un altro lo sorpassa: che in te ritrovo u… - gighea : RT @Alberto63Al: I morti amici rivivono in te e le morti stagioni.Che tu esista è un prodigio; ma un altro lo sorpassa: che in te ritrovo u… -