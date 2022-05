Serie A 2021/2022, la Salernitana si salva: il Cagliari si ferma a Venezia ed è retrocesso (Di domenica 22 maggio 2022) La trentottesima giornata della Serie A 2021/2022 ha stabilito dei concreti verdetti, sia al vertice che alla coda della classifica. Se infatti il Milan, dopo il trionfo a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ha ufficializzato la conquista dello Scudetto, discorso simile, per obiettivi delle due squadre, per quanto concerne La Salernitana. Il Cagliari, infatti, bloccati sullo 0-0 a Venezia contro i lagunari, hanno ceduto la permanenza nella massima Serie calcistica italiana ai campani. Salvezza dunque faticosamente in archivio per la Salernitana, seppur in considerazione dell’inaspettato tonfo casalingo degli uomini di Nicola contro l’Udinese. I campani, infatti, hanno subito quattro reti dai bianconeri friulani per lo 0-4 finale quantomeno ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) La trentottesima giornata dellaha stabilito dei concreti verdetti, sia al vertice che alla coda della classifica. Se infatti il Milan, dopo il trionfo a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ha ufficializzato la conquista dello Scudetto, discorso simile, per obiettivi delle due squadre, per quanto concerne La. Il, infatti, bloccati sullo 0-0 acontro i lagunari, hanno ceduto la permanenza nella massimacalcistica italiana ai campani. Salvezza dunque faticosamente in archivio per la, seppur in considerazione dell’inaspettato tonfo casalingo degli uomini di Nicola contro l’Udinese. I campani, infatti, hanno subito quattro reti dai bianconeri friulani per lo 0-4 finale quantomeno ...

