Se salta Olivera, c’è il tris di alternative: un nome è a sorpresa! (Di domenica 22 maggio 2022) Resta ancora molto da capire, in tema calciomercato, sul destino della trattativa tra il Napoli e il Getafe per Mathias Olivera. Il calciatore è da tempo bloccato dalla società azzurra, ma il gioco delle parti non permette, per il momento, un via libera di massima. Ragion per cui, la società di Aurelio De Laurentiis è pronta a tutelarsi nel caso in cui la pista dovesse bloccarsi del tutto. A fare il punto della situazione è Il Corriere del Mezzogiorno, spiegando quelle che possono essere le alternative al terzino uruguaiano. “Le alternative a Mathias Olivera non mancano“, fa sapere il giornale. Che poi rivela: “Piacciono Wjindal dell’Az Alkmaar, Parisi dell’Empoli e Rogerio del Sassuolo”. Rogerio (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Quest’ultima è la new entry delle ultime ore, nei vari nomi chiacchierati ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 22 maggio 2022) Resta ancora molto da capire, in tema calciomercato, sul destino della trattativa tra il Napoli e il Getafe per Mathias. Il calciatore è da tempo bloccato dalla società azzurra, ma il gioco delle parti non permette, per il momento, un via libera di massima. Ragion per cui, la società di Aurelio De Laurentiis è pronta a tutelarsi nel caso in cui la pista dovesse bloccarsi del tutto. A fare il punto della situazione è Il Corriere del Mezzogiorno, spiegando quelle che possono essere leal terzino uruguaiano. “Lea Mathiasnon mancano“, fa sapere il giornale. Che poi rivela: “Piacciono Wjindal dell’Az Alkmaar, Parisi dell’Empoli e Rogerio del Sassuolo”. Rogerio (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Quest’ultima è la new entry delle ultime ore, nei vari nomi chiacchierati ...

sscalcionapoli1 : CdM – Nome nuovo per il terzino: piace Rogerio del Sassuolo se salta Olivera - tuttonapoli : Nome nuovo per il terzino: piace Rogerio del Sassuolo se salta Olivera - Franciwinwar : @manu67915486 Olivera secondo me non salta e verràqua, ma sicuramente questo presidente vuole estorcere tanto denaro al napoli - MarcoRaso2 : @D_IP17 Se salta Olivera per Cambiaso mi disattivo - Andrea842631710 : @HankSchrader88 Vabbè Vincenzo ma il problema non è se salta Olivera, il problema è chi arriva. Perché se viene uno… -