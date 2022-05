Scherma | Grand Prix Padova 2022 | Rossella Gregorio ai piedi del podio

(Di domenica 22 maggio 2022) L’Italia sfiora ilconnel GranFIEdi. Al PalaIndoor, l’azzurra della sciabola chiude con un ottimo quinto posto, nonostante le condizioni fisiche non ottimali. La salernitana ha iniziato la sua avventura battendo le connazionali Camilla Fondi (15-14) e Giulia Arpino (15-9), per poi staccare il pass per la top-8 superando la polacca Matuszak 15-12.è uscita sconfitta solo contro l’azera Anna Bashta (15-7), poi vincitrice della competizione davanti alla giapponese Risa Takashima. Si è fermata tra le migliori 16 invece la romana Chiara Mormile, che ha battuto la coreana Yoon (15-14) e la francese Clapier (15-13), prima di cedere all’ultima stoccata (15-14) contro la transalpina Queroli. Fuori al tabellone da 32 la ...

Scherma, Grand Prix Padova 2022: Rossella Gregorio si ferma ai piedi del podio, Aron Szilagyi vince per la terza volta il trofeo Luxardo ...A Padova va in archivio la seconda giornata di assalti del Grand Prix FIE di sciabola, rassegna appartenente al circuito di Coppa del Mondo 2022. Oggi è toccato agli uomini disputare i preliminari del ...