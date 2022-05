Referendum | le previsioni di Cazzola per il 12 giugno

(Di domenica 22 maggio 2022) Ho sottoscritto tutti i quesiti referendari sulla giustizia e il 12voterò Sì per ognuno di essi. La mia è una scelta di campo, politica ed etica, perché sul piano tecnico-giuridico – a parte quello che chiede l’abrogazione tout court della legge Severino che da deputato mi rifiutai di votare – i quesiti, se approvati, non porteranno tutti gli esiti che promettono, perché quando si manipolano le leggi, usando il bisturi sulle frasi e le parole, per cambiare il senso delle norme, non sempre le cose vanno nella giusta direzione. Ne è prova il quesito (giustamente bocciato dalla Consulta) che pretendeva di introdurre nell’ordinamento il c.d. suicidio assistito mediante una sorta di depenalizzazione dell’omicidio del consenziente. Tutto ciò premesso, a poche settimane dal loro svolgimento, isono usciti dai radar del dibattito politico. ...

Antonella_O_O : @redroby5 @AnielloFormisa3 @BTiddia La tendenza sembra essere questa. Le previsioni danno il referendum spacciato. -

Corriere della Sera

VIDEO Tra l'aprile e il giugno 1976 si sarebbe dovuto tenere unabrogativo delle norme ... o sociali o familiari, alle circostanze in cui era avvenuto il concepimento, o adi ...Tuttavia, ammesso che lesiano corrette, gran parte di queste entrate finiranno per ...ucraini ritiene che la questione della revoca della moratoria debba essere sottoposta a. E ... Sondaggio Ipsos, referendum sulla giustizia: il quorum è lontano. Se si votasse adesso affluenza tra il 27 e il 31% C’è che da qualche giorno in maggioranza si vivono delle tensioni interne, legare alla nomina degli scrutatori da effettuare in previsione del referendum sulla giustizia fissato per il 12 giugno e all ...Stenta a decollare nel dibattito pubblico il referendum che si terrà il 12 giugno nell’election day insieme alle Amministrative: solo poco più di un italiano su due (56%) è a conoscenza della consulta ...