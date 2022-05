Programmi TV di stasera, domenica 22 maggio 2022. Paolo Bonolis torna in prime time con ‘Avanti un altro! Pure di sera’ (Di domenica 22 maggio 2022) Avanti Un altro! Rai1, ore 21.25: Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa Fiction. Prima parte: Nella Palermo bigotta e retrograda del dopoguerra Letizia è una ragazzina curiosa e ribelle che a sedici anni decide di sposarsi. Ma il sogno di autonomia e di emancipazione dalla famiglia si dissolve in un matrimonio patriarcale che la consuma. Dopo un’accusa di adulterio, un crollo nervoso e un trattamento psichiatrico, decide di affrontare i suoi malesseri con la psicoanalisi. L’incontro con Santi, un giovane fotografo, l’aiuta a fare la scelta definitiva: lasciare marito e figlie e mettersi in cerca del suo vero destino. Rai2, ore 21.00: Pallavolo Maschile: CEV Champions League 2021/22, Itas Trentino vs Zaksa Kozle Pallavolo. Finale del match Telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Rai3, ore 20.00: Che Tempo che Fa Attualità. Con Fabio Fazio, ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 22 maggio 2022) Avanti UnRai1, ore 21.25: Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa Fiction. Prima parte: Nella Palermo bigotta e retrograda del dopoguerra Letizia è una ragazzina curiosa e ribelle che a sedici anni decide di sposarsi. Ma il sogno di autonomia e di emancipazione dalla famiglia si dissolve in un matrimonio patriarcale che la consuma. Dopo un’accusa di adulterio, un crollo nervoso e un trattamento psichiatrico, decide di affrontare i suoi malesseri con la psicoanalisi. L’incontro con Santi, un giovane fotografo, l’aiuta a fare la scelta definitiva: lasciare marito e figlie e mettersi in cerca del suo vero destino. Rai2, ore 21.00: Pallavolo Maschile: CEV Champions League 2021/22, Itas Trentino vs Zaksa Kozle Pallavolo. Finale del match Telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Rai3, ore 20.00: Che Tempo che Fa Attualità. Con Fabio Fazio, ...

zazoomblog : Guida TV: programmi di stasera domenica 22 maggio 2022 - #Guida #programmi #stasera #domenica - AnnaMancini81 : Stasera in tv domenica 22 maggio 2022, I programmi in onda - ParliamoDiNews : Guida Tv domenica 22 maggio 2022 i programmi di stasera oggi in tv #CATALOGHI #guidatv #guidatvmediaset #guidatvrai… - DaveLoruxury : Stasera non c'è niente però almeno C'è Tina - zazoomblog : Guida TV: programmi di stasera sabato 21 maggio 2022 - #Guida #programmi #stasera #sabato -