Melanzane Spaccatelle a modo mio | ricetta povera napoletana

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 22 maggio 2022) Unadella tradizioneche bisogna conoscere assolutamente è quella delle. Come ognidella tradizione che si rispetti ci sono tante variazioni. Tuttavia in questo caso andremo a vedere come prepararle nel forno. Saranno una vera bontà e facilissime da preparare. Ci vorranno solo una manciata di minuti per infornarle. Gli ingredienti utili per riprodurre questamolto antica sono i seguenti: Olio extravergine d’oliva origano quanto basta Pepe quanto basta Aglio quanto basta Sale quanto basta Porini quanto basta 2lunghe e piccole 150 gr mozzarella (filone per pizze) parmigiano q.b. Realizziamo insieme in soli cinque minuti questadella tradizione ...