Maldini | ' Orgoglioso dei ragazzi Io dirigente solo grazie al Milan'

Dopo i tantissimi trofei alzati nel corso di un'incredibile carriera da giocatore, per Paoloè il momento di fare festa anche da dirigente. "Da calciatore - ammette- è diverso perché sfoghi buona parte della tua energia in campo. Da dirigente non puoi farlo, la famiglia ti deve sopportare a casa. La mia carriera da dirigente c'è solamente perché c'è il ...Ovunque sarà, sono sicuro che sarà felice edi quello che ho fatto ' ha aggiunto Pioli, ... Sono arrivato al Milan per una scelta lungimirante die Massara, ci stava che qualcuno ...Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha fatto - e sta facendo - un ottimo lavoro "dietro le quinte". Tantissimi gli accordi con vari partner e ...Intervistato a Sky, Paolo Maldini ha parlato così dello scudetto ... ma un pensiero va anche a papà e mamma che sarebbero stati orgogliosi".