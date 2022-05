Live Salernitana-Udinese 0-4 Ribery si libera in area ma Padelli para

(Di domenica 22 maggio 2022) Va in scena l'ultimo atto all'Arechi (stadio sold out con oltre 30mila spettatori e due mega scenografie sugli spalti) di un romanzo - si spera - con il lieto fine. La truppa di Nicola,...

La partita in diretta Le formazioni(3 - 4 - 1 - 2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Ruggeri, L. Coulibaly, Bohinen, Mazzocchi; Verdi; Bonazzoli, Djuric. A disp.: Fiorillo, Russo, M. ...ASCOLTA Allo stadio Arechi, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi,e Udinese si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiUdinese 0 - 4 ...Salernitana (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Ruggeri, L. Coulibaly, Bohinen, Mazzocchi; Verdi; Bonazzoli, Djuric. A disp.: Fiorillo, Russo, M.Coulibaly, Ribery, Di Tacchio, Kastanos, ...53' OCCASIONE UDINESE: contropiede con difesa della Salernitana in vacanza, Makengo va al tiro a botta sicura, ma la sua conclusione è rimpallata da Gyomber, che permette a Belec di arprionare la sfer ...