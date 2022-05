(Di domenica 22 maggio 2022) Aurelio Defa ialche vince lo scudetto all’ultima giornata di Serie A, battendo il Sassuolo per 3-0. Ecco il tweet del patron del Napoli: “ale all’Inter seconda. Maanche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di vantaggio sulla quarta e 15 sulla quinta, in un anno in cui eravamo partiti per tornare in Champions“. Il presidente del Napoli ha fatto ianche a Spalletti ed ai tifosi azzurri. Intanto in casa Napoli c’è grande malcontento per lo scudetto sfumato. I tifosi sperano che ci si possa riprovare l’anno prossimo, con una squadra più forte. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

Advertising

gilnar76 : De Laurentiis punge: «9 punti di vantaggio sulla Juve, complimenti a noi» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - napolipiucom : De Laurentiis: 'Complimenti al Milan campione d'Italia' #DeLaurentiis #Milan #ForzaNapoliSempre… - junews24com : De Laurentiis punge: «9 punti di vantaggio sulla Juve, complimenti a noi» - - NapoliAddict : De Laurentiis: 'Complimenti al Milan per lo Scudetto. Il nostro obiettivo era la Champions. Grazie Spalletti, squad… - areanapoliit : De Laurentiis: 'Complimenti al Milan. Il nostro obiettivo era tornare in Champions League' -

Commenta per primo Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha commentato su T witter la vittoria del Milan ma non solo: 'al Milan campione e all'Inter seconda. Maanche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di vantaggio ...Il presidente del Napoli Aurelio Desu Twitter ha applaudito il Milan per la vittoria dello scudetto e contemporaneamente si è congratulato con la squadra azzurra per il terzo posto finale conquistato con largo margine sulla ...Aurelio De Laurentiis fa i complimenti al Milan che vince lo scudetto all'ultima giornata di Serie A, battendo il Sassuolo per 3-0.«Complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di vantaggio sulla quarta e 15 sulla quinta, in un anno in cui eravamo partiti per ...