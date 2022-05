CORSPORT – Bernardeschi per il Napoli: ma sapete quanto guadagna? (Di domenica 22 maggio 2022) Il Napoli continua a sondare il calciomercato alla ricerca di occasioni imperdibili, anche perché oramai i free agent anche nel calcio stanno diventando una realtà sempre costante. Uno dei parametri zero più appetiti è sicuramente Federico Bernardeschi, che a fine stagione saluterà la Juventus, dato che non ha rinnovato il suo contratto con la compagine bianconera di Allegri. Bernardeschi è stato accostato al Napoli in queste ore, anche perché gli azzurri sono alla ricerca di un esterno. La necessità non è impellente, dato che il club di De Laurentiis ha preso Kvaratskhelia per sostituire Insigne, col georgiano che sta segnando raffiche di gol con la Dinamo Batumi. Ma Bernardeschi viene considerato un jolly per il Napoli. La notizia viene data da Corriere dello Sport, che indica come ... Leggi su napolipiu (Di domenica 22 maggio 2022) Ilcontinua a sondare il calciomercato alla ricerca di occasioni imperdibili, anche perché oramai i free agent anche nel calcio stanno diventando una realtà sempre costante. Uno dei parametri zero più appetiti è sicuramente Federico, che a fine stagione saluterà la Juventus, dato che non ha rinnovato il suo contratto con la compagine bianconera di Allegri.è stato accostato alin queste ore, anche perché gli azzurri sono alla ricerca di un esterno. La necessità non è impellente, dato che il club di De Laurentiis ha preso Kvaratskhelia per sostituire Insigne, col georgiano che sta segnando raffiche di gol con la Dinamo Batumi. Maviene considerato un jolly per il. La notizia viene data da Corriere dello Sport, che indica come ...

Advertising

napolipiucom : CORSPORT - Bernardeschi per il Napoli: ma sapete quanto guadagna? #Bernardeschi #calciomercatonapoli #napoli… - MARCO196913 : RT @NicoSchira: #Juventus Ceo Maurizio #Arrivabene al forum Corsport: “Dybala, Morata e Bernardeschi via dalla #Juve: l’anno prossimo ci ar… - davideinno85 : RT @NicoSchira: #Juventus Ceo Maurizio #Arrivabene al forum Corsport: “Dybala, Morata e Bernardeschi via dalla #Juve: l’anno prossimo ci ar… - Fprime86 : RT @mirkonicolino: (#Corsport) #Arrivabene: 'Se arriviamo a undici l’anno prossimo considerando che abbiamo liberato #Dybala, #Bernardeschi… - juve_grecchi : RT @NicoSchira: #Juventus Ceo Maurizio #Arrivabene al forum Corsport: “Dybala, Morata e Bernardeschi via dalla #Juve: l’anno prossimo ci ar… -