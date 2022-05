Vaiolo delle scimmie, Galli: “Non sembra epidemico” (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Preoccupazioni per il Vaiolo delle scimmie? “Questa volta non mi fascerei la testa. Siamo, infatti, di fronte a un virus che non sembra avere le caratteristiche per mettere in piedi un’epidemia in ambito umano”. A dirlo, all’Adnkronos Salute, Massimo Galli, già direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. “Abbiamo a che fare con un virus a Dna, stabile rispetto a quelli a Rna, che somiglia a quello del Vaiolo ma è tutta un’altra storia. E soprattutto questo patogeno non si è evoluto nella nostra specie, e nemmeno nelle scimmie a dire il vero. Per quello che sappiamo al momento: viene direttamente dal mondo animale, crea un certo numero di infezioni, poi si autolimita”, dice Galli. Ad attenuare le ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Preoccupazioni per il? “Questa volta non mi fascerei la testa. Siamo, infatti, di fronte a un virus che nonavere le caratteristiche per mettere in piedi un’epidemia in ambito umano”. A dirlo, all’Adnkronos Salute, Massimo, già direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. “Abbiamo a che fare con un virus a Dna, stabile rispetto a quelli a Rna, che somiglia a quello delma è tutta un’altra storia. E soprattutto questo patogeno non si è evoluto nella nostra specie, e nemmeno nellea dire il vero. Per quello che sappiamo al momento: viene direttamente dal mondo animale, crea un certo numero di infezioni, poi si autolimita”, dice. Ad attenuare le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie, altri due casi confermati in Italia. In tutto sono tre #ANSA - NicolaPorro : #vaiolodellescimmie? Ci risiamo: così preparano la nuova #emergenza. E già rispuntano loro... ?? - Agenzia_Ansa : Ad oggi sono almeno 8 i Paesi europei che hanno registrato casi di vaiolo delle scimmie. Lo riferisce l'Oms precisa… - GiustoQueo : RT @Wilson09244599: Fortuna che non è il vaiolo delle pecore, altrimenti in Italia sai che strage - BackMassy : @Lory31511460 Preferisco il vaiolo delle scimmie -