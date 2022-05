Ultime Notizie Roma del 21-05-2022 ore 16:10 (Di sabato 21 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Piano Ferrigno il conflitto in Ucraina il presidente zielinski Interviene a gamba tesa non abbiamo iniziato noi questa guerra ma noi la dobbiamo finire vedevo spiega che la si poteva concludere con un palo con la vittoria sarà difficile sanguinosa nei combattimenti Ma la conclusione è stata chiusa nella diplomazia ne sono sicuro Intanto il comandante dei marines che difendono mariupol ha lasciato l’acciaieria il video è stato mostrato dei media russi militari erano al sicuro ma devono essere scambiati gli è stato detto di abbandonare l’acciaieria per preservare vite umane la dirigenza militare Lo ha comunicato a tutto il resto Dipende dalle responsabilità che l’ONU la Croce Rossa Internazionale la Russia si sono assunti conferma il presidente zielinski 6 persone sono state uccise altre ferite ... Leggi su romadailynews (Di sabato 21 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Piano Ferrigno il conflitto in Ucraina il presidente zielinski Interviene a gamba tesa non abbiamo iniziato noi questa guerra ma noi la dobbiamo finire vedevo spiega che la si poteva concludere con un palo con la vittoria sarà difficile sanguinosa nei combattimenti Ma la conclusione è stata chiusa nella diplomazia ne sono sicuro Intanto il comandante dei marines che difendono mariupol ha lasciato l’acciaieria il video è stato mostrato dei media russi militari erano al sicuro ma devono essere scambiati gli è stato detto di abbandonare l’acciaieria per preservare vite umane la dirigenza militare Lo ha comunicato a tutto il resto Dipende dalle responsabilità che l’ONU la Croce Rossa Internazionale la Russia si sono assunti conferma il presidente zielinski 6 persone sono state uccise altre ferite ...

